İHA
Konya'da 6 Ocak Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde Mercedes marka araç kullanan sürücünün sosyal medya platformlarında görüntüsünün yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polis ekiplerinin kamera sistemlerini inceleyerek tespit ettiği sürücü Mustafa D., kısa sürede yakalandı.
Para cezası kesildi
Sürücüye, 'makas atmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak' maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.
Uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi
Ayrıca trafik ekiplerince sürücüye yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine adli işlemler için polis merkezi amirliğine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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