Haberler



3. Sayfa



Konya'da trafikte makas attı: Uyuşturucu etkisinde çıktı

Konya'da trafikte makas attı: Uyuşturucu etkisinde çıktı Konya'da trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün, uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Sürücüye makas atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.