Konya'da traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü

Konya'da traktör ile römork arasında sıkışan çocuk öldü

Çumra ilçesinde babası Yılmaz Ergen'in, manevra yaptığı traktör ile takmak istediği römorkun arasında sıkışan 8 yaşındaki Hasan Eymen Ergen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Çumra ilçesi Karkın Mahallesi'nde çiftçi Yılmaz Ergen, traktörüyle manevra yapıp, park halindeki römorkun aparatlarını aracına takmak istedi.

Bu sırada oğlu Hasan Eymen Ergen, traktör ile römork arasında sıkıştı.

Ailenin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sıkıştığı yerden kurtulan Hasan Eymen, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Yılmaz Ergen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.