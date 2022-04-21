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    Konya'da traktörle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti

    Traktörüyle geri manevra yaptığı sırada su dolu kanala devrilen sürücü, olay anında can verdi.
    • 21.04.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:05
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    Konya'da traktörle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti

    Konya'nın Adsız Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Hasan Kılıçaslan, 42 ALE 091 plakalı traktörüyle yola çıktı.

    İlerlediği sırada traktörle manevra yapan Kılıçaslan, içinde su bulunan kanala düştü.

    Olay anında can verdi

    DHA'nın haberne göre, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Hasan Kılıçaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya da traktörle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti #1

    Konya da traktörle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti #2


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