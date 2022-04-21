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- Konya'da traktörle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti
Konya'da traktörle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti
Traktörüyle geri manevra yaptığı sırada su dolu kanala devrilen sürücü, olay anında can verdi.
- 21.04.2022 - 14:39
- Güncelleme : 21.04.2022 - 15:05
Konya'nın Adsız Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Hasan Kılıçaslan, 42 ALE 091 plakalı traktörüyle yola çıktı.
İlerlediği sırada traktörle manevra yapan Kılıçaslan, içinde su bulunan kanala düştü.
Olay anında can verdi
DHA'nın haberne göre, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan Kılıçaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.