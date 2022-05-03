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- Konya'da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu
Konya'da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu
- İHA
- 03.05.2022 - 08:59
Konya’nın merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi üzerinde kayınpederinin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşayan A.Ö. (21) elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Tartışma sonrası çıkan arbedede iki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracıyla kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.
Polise silah doğrulttu
Saraçoğlu Mahallesi Davut Sokak’ta bulunan müstakil evine kaçan şüpheli, aracından inip kendisini kovalayan polislere silah doğrultup evine girdi.
Adrese Özel Harekat Polisleri gönderildi
Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri yönlendirildi. Özel Harekat ekipleri, evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı
Ekiplerin evde yaptığı aramada şüphelinin kaçtığı belirlendi. Yaralı kadınlar ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.