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    Konya'da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu

    Karatay ilçesinde kayınpederinin evine giden adam tartışmaya başladı. Elindeki pompalıyla dehşet saçan şahıs 2 kadını yaralarken, kaçtığı sırada polise silah doğrulttu.
    • İHA
    • 03.05.2022 - 08:59
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    Konya'da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu

    Konya’nın merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi üzerinde kayınpederinin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşayan A.Ö. (21) elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

    Tartışma sonrası çıkan arbedede iki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracıyla kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

    Polise silah doğrulttu

    Saraçoğlu Mahallesi Davut Sokak’ta bulunan müstakil evine kaçan şüpheli, aracından inip kendisini kovalayan polislere silah doğrultup evine girdi.

    Konya da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu #1

    Adrese Özel Harekat Polisleri gönderildi

    Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri yönlendirildi. Özel Harekat ekipleri, evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı

    Ekiplerin evde yaptığı aramada şüphelinin kaçtığı belirlendi. Yaralı kadınlar ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Konya da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu #2

    Konya da tüfekle ateş atıp kaçan şahıs, polise silah doğrulttu #3


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