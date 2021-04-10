Konya'da tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada 43 yaşındaki Rus Elena Avtaıkına yaşamını yitirdi.

Konya-Aksaray kara yolunun 18. kilometresinde meydana gelen olayda, Antalya’dan Kapadokya’ya giden ve turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

1 ÖLÜ 12 YARALI

Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 43 yaşındaki Elena Avtaıkına hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslara hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Konya'da turistleri taşıyan otobüs devrildi ViDEO





































