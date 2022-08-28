Konya’da, Umut’u köpek saldırısından kurtaran komşu: Gelmezsek öldüreceklerdi

Ereğli’de köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğu, sağlık çalışanı olan komşusu Umut Ünlü kurtardı. Ünlü, “Gelmezsek çocuğu köpekler öldürebilirlerdi” dedi.

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde, 5 gün önce, sokakta oynarken 4 köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü (8), komşuların müdahalesi ile kurtarıldı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen Umut, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

“Anne çok korktum”

Yoğun bakıma alınan Umut Ünlü, 4 günün sonrasında gözlerini açabildi. DHA’nın haberine göre; Ünlü’nün ilk sözleri, "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum, canım annem." oldu.

“Geldiğimde köpekler çocuğu parçalıyorlardı”

Umut’un ve köpeklerin seslerini annesinin duyup çağırdığını söyleyen sağlık çalışanı Yasin Mehmet Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“112 personeliyim, evimin bahçesinde hayvanlarımla ilgileniyordum. Annem bana ‘Yasin koş’ dedi elimde dirgenle koştum. Buraya geldiğimde köpekler çocuğu parçalıyorlardı. Müdahale ettim, kovaladım köpekleri.

“Biz gelmezsek belki o çocuğu köpekler öldürebilirlerdi”

Çocuğun kafasında ve boynunda ciddi yaralar vardı. Vücudunun birçok yerinde de diş izleri kesikler vardı. Gömleğimi çıkarıp çocuğa annemle tampon yaptım. Evden serum getirdim, damar yolu açtım ve serum taktım. Sağlık görevlileri gelene kadar müdahale etmeye çalıştım. Sesi duyup buraya geldiğimde, alışık olmama rağmen çocuğun durumu beni çok etkiledi. Sesi duyup da koşmamız bir mucize. Biz gelmezsek belki o çocuğu köpekler öldürebilirlerdi. Biz geldiğimizde çocuğu parçalıyorlardı.”

“Bu olaydan 3 gün önce de köpekler bir komşumun koyunlarını telef etti”

Yoğun bakımda tedavisi süren Umut’un babası Durmuş Ünlü ise, “Oğlumun bilinci açıldı. Düne kadar bilinci kapalıydı ama doktorlar oğlumu uyandırdı. Durumu da iyiye gidiyor. Gözlerini açtı bizimle konuşmaya başladı. İlerleyen günlerde durumu daha da iyi olacak. Bu olaydan 3 gün önce de köpekler bir komşumun koyunlarını telef etti. Bu köpekler muhtemelen aynı köpekler.” diye konuştu.