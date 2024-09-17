Konya'nın Selçuklu ilçesinde, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil, Uluyayla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak aşağıya düştü.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Gümüşlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra üst geçitten aşağıya düştüğü görülüyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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