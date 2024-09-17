Konya'da üst geçitten düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti Selçuklu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle üst geçitten aşağıya düşen sürücü yaşamını yitirdi. Meydana gelen feci kaza kameralara yansıdı.

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İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil, Uluyayla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak aşağıya düştü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Gümüşlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra üst geçitten aşağıya düştüğü görülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)