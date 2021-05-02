Konya'da uygulama noktasından kaçtı: Bisikletle geldim, arıza yaptı

Uygulama noktasından kaçan şahsın polis ekiplerine söylediği bahane pes dedirtti.

Konya'nın Karatay ilçesinde tam kapanma kurallarını ihlal eden bir sürücü uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü E.Y., para cezası aldı.

POLİS EKİPLERİ YALANI YEMEDİ

25 yaşındaki sürücü, uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan aracı kovalayan polis ekipleri şüpheli şahsı Tatlıcak Mahallesi’nde yaşadığı evde yakaladı.

Yakınları E.Y.'yi teslim etmemek için polise zorluk çıkarırken, şüpheli şahıs cezadan kaçabilmek için bisikletiyle geldiğini ve bisikletinin 'arıza' yaptığını söyledi.





3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI ALDI

E.Y. uygulama noktasına götürülerek polis tarafından hakkında işlem yapıldı. E.Y.'ye 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.



