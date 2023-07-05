Konya'da uyuşturucu kullanan sürücü dükkana daldı Selçuklu ilçesinde madde kullandığı öğrenilen sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil bir dükkanın camına vurdu. Sürücü hastaneye kaldırılırken aracını kilitlemeyi de ihmal etmedi.

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi üzerine korkutan bir kaza meydana geldi.

Belh Kavşağı’ndan sanayi istikametine seyir halinde olan ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Z.D. (34) idaresindeki 06 EB 3812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.

Bunun sonucunda otomobil, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine çarptı. Olayda iş yerinin camları kırılarak zarar gördü.

Hastaneye kaldırılırken aracın kapısını kilitledi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Z.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Bu sırada sürücü Z.D., aracının kapısını kilitledi ve ambulansa binerek Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Baygın haldeydi"

Kazayı fark ederek sağlık ekiplerine durumu bildiren bir vatandaş şu cümleleri kullandı;