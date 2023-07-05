Konya'da uyuşturucu kullanan sürücü dükkana daldı

Konya'nın Selçuklu ilçesi üzerine korkutan bir kaza meydana geldi.
Belh Kavşağı’ndan sanayi istikametine seyir halinde olan ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Z.D. (34) idaresindeki 06 EB 3812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.
Bunun sonucunda otomobil, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine çarptı. Olayda iş yerinin camları kırılarak zarar gördü.
Hastaneye kaldırılırken aracın kapısını kilitledi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Z.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Bu sırada sürücü Z.D., aracının kapısını kilitledi ve ambulansa binerek Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"Baygın haldeydi"
Kazayı fark ederek sağlık ekiplerine durumu bildiren bir vatandaş şu cümleleri kullandı;
Biz iş yerimizden çıktık, bu tarafa doğru aracımızla seyir halinde olduğumuz sırada kaza yapan araç önce kaldırıma, ardından iş yerine gelerek camına çarptı. Biz geldik hemen baktık, baygın haldeydi. Biz uyandırmaya çalıştık uyanmadı, daha sonra biz ambulans ve polis ekiplerine bildirdik. Daha sonra onlar geldi.