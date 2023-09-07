Konya'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 600 uyuşturucu hap yakalandı Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, bağlamanın içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan tutuklandı.

DHA

Ülke genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla hem uyuşturucu tacirleri hem de ürünler tek tek ele geçiriliyor.

Son olarak yapılan bir operasyon polis ekiplerinin başarısıyla sonuçlandı.

Operasyonun adresi Konya oldu.

2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrol denetimi sırasında Oktay Altın’ın otomobilini durdurdu.

Altın'ın, davranışlarından şüphelenen ekipler, eğitimli köpekle yaptıkları aramada bağlamanın içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan Oktay Altın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)