Konya'da torbacı operasyonu: 48 gözaltı

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor...

Konya'da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

48 şüpheli yakalandı

Narkotik ekiplerince Konya’nın merkez ilçelerinde yapılan çalışmalarda, 48 şüpheli şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan detaylı aramalarda 300 gram eroin, 420 gram metamfetamin, 13 bin 624 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu.

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 48 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.