Petrol
111.88
-0.14%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
486.211
3.11%
BTXN Coin
13.14
-14.11%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Konya'da torbacı operasyonu: 48 gözaltı

    Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 20.05.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da torbacı operasyonu: 48 gözaltı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor...

    Konya'da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

    48 şüpheli yakalandı

    Narkotik ekiplerince Konya’nın merkez ilçelerinde yapılan çalışmalarda, 48 şüpheli şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

    Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Yapılan detaylı aramalarda 300 gram eroin, 420 gram metamfetamin, 13 bin 624 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 48 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya da torbacı operasyonu: 48 gözaltı #1

    Konya da torbacı operasyonu: 48 gözaltı #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Napoli, Miralem Pjanic'i istiyor
    Transfer dosyası

    Napoli, Miralem Pjanic'i istiyor

    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü
    3. Sayfa

    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü

    Görüş Bildir