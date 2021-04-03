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    Konya’da uyuşturucu operasyonu: 8 bin 111 adet hap ele geçirildi

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 10 şüpheliyle birlikte 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 15:47
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    Konya’da uyuşturucu operasyonu: 8 bin 111 adet hap ele geçirildi

    Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

    Uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu hap satan 10 şüpheli tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheli şahıslara operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

    50 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Ev, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

    Konya’da uyuşturucu operasyonu: 8 bin 111 adet hap ele geçirildi #1

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