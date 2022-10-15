Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.550
-2.60%
BTXN Coin
9.44
10.28%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Konya'da uyuşturucu operasyonu: Kümesten 6 kilo eroin çıktı

    Ekiplerce yürütülen narkotik operasyonu sonucunda, bir evin kümesindeki çorapların içinden 6 kilo 110 gram eroin çıktı. Şüpheli 2 kişi tutuklandı.
    • 15.10.2022 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da uyuşturucu operasyonu: Kümesten 6 kilo eroin çıktı

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki evde yüklü miktarda eroin saklandığı bilgisine ulaştı.

    Yapılan hazırlıkların ardından adrese düzenlenen operasyonda, evin deposundaki kümeste çoraplar içine gizlenen 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi. Evde ayrıca 1 milyon 222 bin lira suç unsuru da bulundu.

    2 kişi tutuklandı

    Operasyonda, fiziksel engeli nedeniyle çevresinde 'topal' lakabıyla bilinen Elvan Doğan ile yanındaki Aslı Taş, gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma/ bulundurma' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Konya da uyuşturucu operasyonu: Kümesten 6 kilo eroin çıktı #1

    Konya da uyuşturucu operasyonu: Kümesten 6 kilo eroin çıktı #2

    Konya da uyuşturucu operasyonu: Kümesten 6 kilo eroin çıktı #3


    'Benzin fiyatlarını düşürecek duyurularım olacak'
    Dünya

    'Benzin fiyatlarını düşürecek duyurularım olacak'

    Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi ne?
    Medya

    Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi ne?

    Elazığ'da trafo yüklü tır devrildi
    3. Sayfa

    Elazığ'da trafo yüklü tır devrildi

    Görüş Bildir