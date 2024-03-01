Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
4 kişi gözaltına alındı
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda; Cengiz D, İbrahim K, Osman K. ile Ramazan Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli tutuklandı
Zanlılardan Cengiz D. ile İbrahim K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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