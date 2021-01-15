Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Konya'da da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 farklı şebekenin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmaların ardından farklı zamanlarda, suç şebekelerine yönelik operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Operasyonlarda 3 araç içinde yapılan aramada, 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

















