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    Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 17:19
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    Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Ülke genelinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Konya'da da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 farklı şebekenin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

    Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmaların ardından farklı zamanlarda, suç şebekelerine yönelik operasyon düzenlendi.

    7 GÖZALTI

    Operasyonlarda 3 araç içinde yapılan aramada, 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    Konya da uyuşturucu tacirlerine operasyon #1

    Konya da uyuşturucu tacirlerine operasyon #2

    Konya da uyuşturucu tacirlerine operasyon #3

    Konya da uyuşturucu tacirlerine operasyon #4

    Konya da uyuşturucu tacirlerine operasyon #5

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