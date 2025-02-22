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İHA

Ülke genelinde ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Konya'da da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu zehir tacirleri belirlendi.

79 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplam 85 operasyonda 160 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 54 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde suçlarından aranan 35 şahıstan 25'i cezaevine teslim edildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ise; 1 kilo 418 gram sentetik bonzai, 8 bin 445 adet ekstazi, 79 bin 496 adet sentetik ecza, 761 gram metamfetamin, 148 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 127,48 gram ADB-Butinica, 52 gram skunk, 45 gram esrar, 21 gram eroin, 13 gram kokain, 7,5 adet captagon, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi.