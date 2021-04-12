Konya'da uzaklaştırma kararı biten koca, eşi ve baldızını vurdu

Konya'da uzaklaştırma kararı biten koca, eşi ve baldızını vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 3 aylık uzaklaştırma kararı olan Abdülkadir Ş., süre dolduktan sonra geldiği evde tartıştığı eşi Meryem Ş. ile baldızı Eşe B.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi eşi 48 yaşındaki Meryem Ş. ile ayrı yaşayan 50 yaşındaki Abdülkadir Ş., sürenin dolmasının ardından bu sabah eve geldi.

Abdülkadir Ş. ile Meryem Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken Abdülkadir Ş., tabancayla Meryem Ş. ve evdeki baldızı 52 yaşındaki Eşe B.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Meryem Ş. ile ablası Eşe B. kanlar içinde yerde kalırken, Abdülkadir Ş. de olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, Abdülkadir Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.