Konya'da üzerine saman balyası düşen çiftçi öldü Konya'da kendilerine ait çiftlikteki ambarda çalıştığı sırada üzerine saman balyası düşen çiftçi hayatını kaybetti.

DHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde Cevdet Karaöz (26), kendilerine ait çiftlikteki ambarda çalıştığı sırada üzerine saman balyası düştü.

Samanların altında kalan Karaöz, bir süre sonra ambarın ışığının yandığı görüp gelen bir yakını tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karaöz kurtarılamadı.

2 ay önce evlendiği belirtilen Karaöz'ün yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)