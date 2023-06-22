Konya’da WhatsApp’tan gönderilen hakaret içerikli ses kaydına hapis cezası

DHA

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, geçen yıl Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki bir görevliye WhatsApp üzerinden ses kaydı gönderdi.

Bulan, ses kaydında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya yönelik barınaktaki hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hakaretler yağdırdı.

Bunun üzerine başkanların avukatları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılıkça yapılan soruşturmanın ardından Hayrettin Bulan hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mayıs ayında sonuçlanan davada ​Hayrettin Bulan, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan önce 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemin birden fazla kişiye yönelik işlendiği için ceza, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkartıldı.

Suçun 'basit yargılama usulüne' tabi olduğu gerekçesiyle de ceza, 1 yıl 4 ay 26 güne indirildi.

Mahkeme, Bulan’ın cezasını daha önce de başka kişilere yönelik benzer suçlar işlediği gerekçesiyle ertelemedi.

Gerekçeli kararda, Bulan'ın, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aştığı için davanın açıldığı belirtildi.

Kararda, şöyle denildi:

Anayasa'nın 26’ncı maddesinde 'düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' başlığı altında ifade özgürlüğü tanımlanmıştır. Ancak aynı maddenin 2’nci fıkrasında özel ve aile hayatlarının korunması amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. TCK’nın 125’inci maddesinde kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin, onur şeref ve saygınlığına saldırmak hakaret suçu olarak tanımlanmıştır. Şüpheli savunmasında 'Çok büyük bir katliamın sorumlu ve suçlu gördüğüm için bu cümleleri hak ettikleri şekilde söyledim ve söylediklerimin arkasındayım' şeklinde beyanda bulunmuştur.