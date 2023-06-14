Konya'da yağış sonrası minibüs devrildi: 6 yaralı

İHA
Türkiye’nin neredeyse dört bir yanı yağışlı…
Konya’da da sürücüleri zora sokan sağanak vardı.
Kulu ilçesi Karakeçili yolu üzerinde yağış sonrası su taşkınları oluştu.
Minibüs kontrolden çıktı
Bu arada yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan Y.A.A. (50) idaresindeki plakası alınmayan minibüs, su taşkını nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ve tarım işçileri A.E. (20), S.E. (16), R.E. (21), M.E. (23) ve S.E. (19) yaralandı.
Yaralılar, kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı
Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsten çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.