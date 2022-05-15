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    Konya'da yağmur duası yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var

    Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Faik Üre yaşamını yitirirken; eşi, gelini ve torunu da yaralandı.
    • 15.05.2022 - 14:21
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    Konya'da yağmur duası yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var

    İç Anadolu Bölgesi'nde az yağış alan bölgelerden Konya'da yağmur duası yapılmaya başlandı.

    Dua için yola çıkan bir araç ise kaza yaptı.

    Çiçek Yaylası yolunda seyir halinde olan Faik Üre direksiyon kontrolünü kaybedince araç yoldan çıkıp takla attı.

    1 ölü, 3 yaralı

    Kazada sürücü Faik Üre hayatını kaybetti, eşi Cemile (73), gelini Heybet (56) ve torunu Cemile Üre (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Faik Üre'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

    Konya da yağmur duası yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var #1

    Konya da yağmur duası yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var #2


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