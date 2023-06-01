Konya'da yakılan cesetlerin kimliği belirleniyor Kula ilçesinde naylona sarılarak yakılan 2 ceset bulundu. Cesetlerden birinin Turgay Gök'e ait olduğu belirlenirken, diğeri için çalışmalar sürüyor.

DHA

Konya'nın Kula ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, dün sabah naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu.

İhbarla gelip, çevrede inceleme yapan ekipler, cesetleri Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cesedin kimliği belirlendi

İncelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e ait olduğu belirlendi.

Diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Cesedin N.Ş.'ye ait olup, olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.

Bu arada jandarma, 2 kişinin Ankara'da öldürülüp cesetlerin bölgeye getirilerek yol kenarında yakıldığı üzerinde duruyor.