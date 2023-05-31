Konya’da yanmış vaziyette 2 ceset bulundu Biri kadın, diğeri erkeğe ait olduğu değerlendirilen yanmış vaziyette 2 ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Sabah saatlerinde Konya-Ankara kara yolu üzerinde seyredenler, Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında iki ceset gördü.

Durum hemen 112’ye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Önce vurup, sonra yaktılar

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesetlerin önce vurulup sonra yakıldığı, naylona sarılarak ağacın altına bırakıldığı tespit edildi.

30-35 yaşlarında biri kadın, diğeri de bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesetlerin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Soruşturuluyor

Jandarma olay yeri ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.