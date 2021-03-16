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Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında polis baskını

Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında polis baskını

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına yapılan operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza uygulandı.