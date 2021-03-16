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- Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında polis baskını
Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında polis baskını
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına yapılan operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza uygulandı.
- DHA
- 16.03.2021 - 10:59
- Güncelleme : 16.03.2021 - 11:01
Çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Konya'da polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Efsane Sokak'ta eğlence mekanının yasağa rağmen açık olduğunu belirledi.
İşletmeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı.
İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi.
23 KİŞİYE 144 BİN LİRA CEZA
Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı.
TEKRAR MÜHÜRLENDİ
İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.