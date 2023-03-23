Konya'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sıcak dakikalar yaşandı.

Saat 20.00 sıralarında Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanında bulunan tabancayla Ayvaz Karakuş'u vurduktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ayvaz Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken kaçan şüphelinin peşine düştü.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli Halil D., Meram ilçesi Karaman Yolu civarında yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.