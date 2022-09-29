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    Konya'da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı

    Konya'da, polisin durdurduğu araçta eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • 29.09.2022 - 16:34
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    Konya'da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu.

    Eğitimli köpek 'Alex' ile arama yapılan araçlardan birinin yedek lastiğine, 5 paket halinde gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Bugüne kadar Konya'da ele geçirilen en yüksek miktar oldu

    Uyuşturucunun, bugüne kadar Konya'da ele geçirilen en yüksek miktar, piyasa değerinin de yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Konya da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı #1

    Konya da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı #2

    Konya da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı #3

    Konya da yedek lastikten 5 kilo metamfetamin çıktı #4


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