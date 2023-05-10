Konya'da yol kenarındaki kadının ölümüne neden olan sürücünün cezası 5,5 yıla çıktı Yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki kadına otomobille çarpıp, ölümüne neden olan ve kaza sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu’na, 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA

Konya'da Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta 36 yaşındaki Burcu Çakıoğlu'nun kontrolünü kaybettiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı.

Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti.

Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu, yakalanıp, tutuklandı.

Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü uyuşturucu kullanmış

Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddeler tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Bilinçli taksirle ölüm

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Çakıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, "Olay günü Burcu Çakıoğlu’nun yanında bulunan H.N.A., S.C., Ö.Ö. ile 42 RA 084 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer’e arkadan araçla çarpmak suretiyle bilinçli taksirle ölüme neden olduğu anlaşılmıştır." denildi.

İlk olarak 3 yıl ceza verildi

Konya 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Aralık 2022'de görülen ilk duruşmada hakim, önce 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl ceza verdi.

Suçun 'bilinçli taksirle' gerçekleştirildiği kanaatine vararak cezayı 4 yıl 6 aya yükseltti.

Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 9'a aya indirdi.

İtiraz üzerine karar bozuldu

Hacer Mukaddes Yanılmazer'in ailesi ve avukatı, verilen cezayı az bularak karar itiraz etti.

Bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, cezayı az bularak kararı bozdu.

Cezası 5 yıl 6 aya çıkartıldı

Yerel mahkemede bugün yeniden görülen davada Çakıoğlu'nun cezası 5 yıl 6 aya çıkartıldı ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadı.

Çakıoğlu, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Kararın üst mahkeme tarafından onanması halinde Burcu Çakıoğlu, yeniden cezaevine girecek.