Konya’da, yola çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Mehmet Demir idaresindeki otomobil, yola çıkan köpeğe çarpıp takla attı. Aracın içindeki 3 çocuk ve anne Sinem Demir yaralı kurtulurken, Mehmet Demir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya- Adana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında, dün saat 20.30 sıralarında, aşçı olduğu belirtilen Mehmet Demir yönetimindeki otomobil, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra takla attı.

Şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Mehmet Demir, eşi Sinem Demir (34), çocukları Hiranur (8), Ahselnaz (5) ve Mehmet Efe Demir (1) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile üyeleri, yaralı olarak ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Sinem Demir ile çocukları Hiranur ve Ahselnaz de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

1 YAŞINDAKİ MEHMET EFE’NİN DURUMU AĞIR

1 yaşındaki Mehmet Efe’nin ise ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Demir Ailesi'nin Adana'daki akrabalarını ziyaret ettiği, dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.