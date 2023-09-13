Konya'da yolcu indiren kamyonete kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü Konya’da yol kenarında yolcu indirmek için duran kamyonete aynı istikametten gelen kamyonun çarpması sonucu yola savrulan 2 kişiyi otomobil ezdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İHA

Konya'nın Meral ilçesi Karaman kara yolunda Çumra ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü A.Ö. (45), kamyonette bulunan M.A.Ö., eşi A.Ö., kızları Z.S.Ö. ve H.Ö.'yü indirmek yol kenarında durdu.

2'si çocuk 4 kişi araçtan indikten sonra kamyonet sürücüsü A.Ö., kasada bulunan ve tarlasından çalışmaktan dönen işçilerini ise yanına çağırdı.

Aynı istikametten gelen H.Y. yönetimindeki kamyon yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan yabancı uyruklu Semsuddin Shams (22), Hayrullah S. ve Necip S. isimli 3 kişi yola düştü.

Kamyonet kasasından düşen 2 kişiye otomobil çarptı

Bu sırada H.O. idaresindeki yabancı plakalı otomobil kamyonet kasasından düşenlerden 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Çumra istikametinden Konya istikametine yolu trafik akışına kapatırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet kasasından savrulan yabancı uyruklu Hayrullah S. ile Semsuddin Shams'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araç sürücüleri ve Necip S. ile M.A.Ö., eşi A.Ö., kızları Z.S.Ö. ve H.Ö. yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)