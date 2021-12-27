Beyşehir ilçesinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Yolcu konumundaki 10 kişi ve sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gitmekte olan, Hikmet Kaya kontrolündeki 42 LB 444 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir ilçesinde şarampole devrildi.

Yoldaki buzlanmanın neden olduğu kazadayı gören vatandaş ilgili ekiplere ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Kazada yaralanan otobüs şoförü ve yolcu konumundaki 10 kişinin, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı VİDEO

11 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 11 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.