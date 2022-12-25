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    Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

    Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.
    • 25.12.2022 - 08:22
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    Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

    Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İlme'nin kullandığı 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, Saat 06.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçesi yakınında, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

    15 kişi yaralandı

    DHA'nın aktardığına göre; 40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.  Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

     

     

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