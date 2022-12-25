Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İlme'nin kullandığı 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, Saat 06.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçesi yakınında, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

15 kişi yaralandı

DHA'nın aktardığına göre; 40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.