Konya'da yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü 15 yaralı Seydişehir ilçesinde ilerleyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kaza sonucunda otobüs şoförü yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

DHA

Trabzon'dan Antalya'ya giden Halil İbrahim Çizmeci’nin kullandığı 61 ABT768 plakalı yolcu otobüsü Konya'nın Seydişehir ilçesinde, önünde seyreden Karayolları'na ait Ahmet Ecevit yönetimindeki 06 DOA 809 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle temizleme aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü, 15 yaralı

Kazada otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci yaşamını yitirirken, 13 yolcu ile temizleme aracı şoförü Ahmet Ecevit ve yanındaki mesai arkadaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yolcu otobüsü şoförlerinin ise Konya'daki molada değişim yapıp, Halil İbranim Çizmeci'nin direksiyon başına geçtiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.