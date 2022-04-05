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- Konya'da yolcu otobüsünden eroin çıktı
Konya'da yolcu otobüsünden eroin çıktı
Seydişehir ilçesinde denetim gerçekleştiren narkotik ekipleri, şüpheyle durdurduğu yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde, 101 gram eroin buldu.
- İHA
- 05.04.2022 - 10:03
- Güncelleme : 05.04.2022 - 10:18
Konya'nın Seydişehir ilçesinde narkotik operasyonu düzenlendi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya-Antalya karayolunda önlemlerini aldı.
Uygulama sırasında Antalya'dan Aksaray'a giden yolcu otobüsü, şüphe üzerine durduruldu.
YOLCUNUN ÜSTÜNDEN 101 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Otobüste arama yapılırken, yolcularında kimlikleri kontrol edildi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği yolculardan T.E.'nin (48) üzerinde yaptığı aramada 101 gram eroin ele geçirildi.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.