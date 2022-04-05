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    Konya'da yolcu otobüsünden eroin çıktı

    Seydişehir ilçesinde denetim gerçekleştiren narkotik ekipleri, şüpheyle durdurduğu yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde, 101 gram eroin buldu.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:18
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    Konya'da yolcu otobüsünden eroin çıktı

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde narkotik operasyonu düzenlendi.

    Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya-Antalya karayolunda önlemlerini aldı.

    Uygulama sırasında Antalya'dan Aksaray'a giden yolcu otobüsü, şüphe üzerine durduruldu.

    YOLCUNUN ÜSTÜNDEN 101 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Otobüste arama yapılırken, yolcularında kimlikleri kontrol edildi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği yolculardan T.E.'nin (48) üzerinde yaptığı aramada 101 gram eroin ele geçirildi.

    ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

    Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya da yolcu otobüsünden eroin çıktı #1


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