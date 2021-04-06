Konya'daki 2 eğlence mekanına baskın düzenlendi

Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle mühürlenen 2 mekanda eğlence düzenlenmesinin ardından baskına giden ekipler, 51 kişiye 321 bin lira ceza yazdı.

Konya, açıklanan vaka haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında ve koronavirüs vaka haritasındaki 'kırmızı' kategoride yer alıyor.

Kentteki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buna bağlı olarak denetimlerini artırdı.

Polisler, merkez Selçuklu ilçesinde daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanın açık olduğunu tespit edince operasyon düzenledi.

321 BİN LİRA CEZA

Eğlence mekanlarındaki 51 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 321 bin 300 lira ceza uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Eğlence mekanı sorumluları Emrah A. ve Osman K., Cumhuriyet savcısının talimatıyla 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.





