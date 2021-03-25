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    Konya'daki 2 eğlence merkezinde kadınlarla birlikte 47 kişiye ceza yazıldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olan 2 eğlence merkezinde, aralarında kadınların da bulunduğu 47 kişiye toplam 296 bin 100 lira ceza verildi.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 16:16
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    Konya'daki 2 eğlence merkezinde kadınlarla birlikte 47 kişiye ceza yazıldı

    Çok yüksek riskli bölge olarak geçen Konya'da, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, dün saat 23.00 sıralarında, 2 farklı adreste eğlence merkezinin yasağa rağmen açık olduğunu tespit etti.

    İşletmelere düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 47 kişi, canlı müzik ve alkol alarak eğlenirken yakalandı.

    47 KİŞİYE CEZA YAZILDI

    İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 47 kişiye, 296 bin 100 lira ceza uygulandı.

    İş yeri sorumluları, Hasan Ali Y. ve Muharrem P. 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yerleri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.

    Konya daki 2 eğlence merkezinde kadınlarla birlikte 47 kişiye ceza yazıldı #1

    Konya daki 2 eğlence merkezinde kadınlarla birlikte 47 kişiye ceza yazıldı #2

    Konya daki 2 eğlence merkezinde kadınlarla birlikte 47 kişiye ceza yazıldı #3

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