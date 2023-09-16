Konya'daki alacak mevzusunda kan aktı Dorse imalatçısı Şükrü Güler (30), birlikte fason iş yaptığı Suriye uyruklu Ammar Tabbuş’u (28) para meselesinden çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Birlikte iş yaptığı dorse imalatçısı Şükrü Güler'in iş yerine giden Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, bin liralık alacağını istedi.

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler, araya girip, tarafları ayırdı.

Kardeşleriyle geri döndü

İş yerinden ayrılan Tabbuş, bir süre sonra 14 kardeşiyle geri döndü.

İçeriden tabancayla 2 el ateş açan Şükrü Güler, Tabbuş'u karnından yaraladı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tabbuş, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaldırımda otururken yakalandı

Bu sırada dükkanda olan baba Bekir Güler gözaltına alındı, kaçan Şükrü Güler ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, olayda kullandığı tabancayla iş yerinin yakınlarında kaldırımda otururken yakalandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)