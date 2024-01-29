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Konya'daki amatör küme birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

Konya'daki amatör küme birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Ilgın Belediyespor ile Karapınar Belediyespor arasında oynanan maç sonrası iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga çıktı. Polisin biber gazı kullanarak müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.