Konya'daki amatör küme birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

Konya'daki halı sahada gergin anlar yaşandı.
Ilgın ilçesinde, Konya Amatör Küme A Grubunda 5. sıradaki Ilgın Belediyespor ile 4. sıradaki Karapınar Belediyespor karşılaştı.
Oyun içerisinde zaman zaman tartışmaların yaşandığı mücadeleyi, Ilgın Belediyespor 3-1 kazandı.
Biber gazı ile ayırmaya çalıştı
Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışma, takımların yöneticilerinin de araya girmesiyle kavgaya dönüştü.
Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede polisin müdahalesinin ardından sona erdi.
Çıkan kavgada, Karapınar Belediyespor Kulüp Başkanı Mesut Yardımcı ve Genç Takım Çalıştırıcısı Serhat Kara yaralandı.
Karapınar Belediyespor, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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