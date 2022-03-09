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    Konya'daki damat, eşi ve kayınvalidesini bıçakladı

    Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.’yi bıçaklayarak yaraladı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 14:29
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    Konya'daki damat, eşi ve kayınvalidesini bıçakladı

    Saat 08.00 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi’nde Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma G.'nin evine gitti.

    Özel bir hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice K. de işe gitmek için evden çıktığında merdivenlerde eşi Abdullah K. ile karşılaştı.

    EŞİ VE KAYINVALİDESİNE BIÇAKLA SALDIRDI

    Çift  tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K., eşi ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı.

    Kadınlar kaçmaya çalışırken apartmandan çıkan Abdullah K., eşi ve kayınvalidesine sokakta da bıçaklı saldırıda bulundu.

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    ANNE VE KIZIN DURUMU İYİ

    Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma G., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    3 GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ

    Abdullah K.'nin olaydan 3 gün önce de eve gelip eşi Hatice K.'yi dövdüğü öne sürüldü. Hatice K.'nin eşinin zaman zaman  eve gelip rahatsız etmesi üzerine geçen hafta bina yönetimine apartmanın giriş kapısının şifresinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

    Polis, kaçan  Abdullah K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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