Konya'daki eğlence mekanında 166 bin lira ceza yazıldı

Konya'daki eğlence mekanında 166 bin lira ceza yazıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına düzenlenen baskın sonucunda 41 kişiye 166 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, dün saat 23.00 sıralarında, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak’taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi.

41 KİŞİYE KISITLAMA CEZASI

İçeride müzik ve alkol eşliğinde eğlenen 41 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 166 bin 50 lira ceza kesildi.

MÜHÜRLENDİ

İş yeri sorumlusu Ferhat Y. hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.









