Yol kenarında bulunan cesedin katili, öldürülen şahsın arkadaşı olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı, polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi Yolu Dokuz mevki'inde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

Vücudunun göğüs kısmına tabancayla 2 el ateş edilerek öldürülen kişinin üzerindeki kimlik, telefon gibi kişisel eşyaları üzerinde bulunamadığı için şahsın kimliği tespit edilemedi.

ZANLININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri yaptığı detaylı araştırmalarda maktulün 1985 doğumlu Mehmet Ali Güçlü olduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde maktulün öldürülmüş olarak bulunmadan bir gece önce kendisinin kullandığı araçta yanında bir şahısla olay yerine geldiği, aracın olay yerinden bu şahıs tarafından götürüldüğü tespit edildi.

Konya'daki erkek cesedinin zanlısı arkadaşı çıktı VİDEO



ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerince olay yerinden maktulün evinin olduğu yere kadar tüm kameraların izlenmesi üzerine cinayet zanlısının öldürülen Mehmet Ali Güçlü'nün arkadaşı S.G. olduğu belirlendi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Katil zanlısının evini tespit eden ekipler, çalışma başlattı ve adrese gitti. Polislerin evine geldiğini fark eden zanlının, kiraladığı araçla kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kısa süreli takip sonucunda yakalanan cinayet zanlısı S.G., olayda kullandığı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 12 adet fişek, maktule ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve kredi kartları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK DAVASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM DEDİ

Şüpheli şahsın alınan ilk ifadesinde alacak verecek konusundan dolayı maktulü kendisinin öldürdüğünü, şahsın kimliği tespit edilmemesi için Mehmet Ali Güçlü’ye ait kimlik belgelerini ve telefonunu aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca cinayet zanlısının cinayeti işledikten sonra maktulün aracını gece saatlerinde evinin önüne nizami bir şekilde park ettiği tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Daha sonra katil zanlısının kiralık araçla olay yerine Mehmet Ali Güçlü’nün ölüp ölmediğini kontrol etmek için gittiği de ortaya çıktı. Cinayet zanlısı S.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.