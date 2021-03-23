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Konya'daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu

Konya'daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu

Kentte etkisini gösteren fırtınanın ardından kullanılamayan tek katlı kerpiç bir ev yıkıldı. Bir apartmanın dış cephe kaplaması sökülürken, binanın çatısı da uçtu.