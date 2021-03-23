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    Konya'daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu

    Kentte etkisini gösteren fırtınanın ardından kullanılamayan tek katlı kerpiç bir ev yıkıldı. Bir apartmanın dış cephe kaplaması sökülürken, binanın çatısı da uçtu.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:35
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    Konya'daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu

    Konya Ereğli'de öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Fırtına nedeniyle kullanılmayan tek katlı kerpiç ev yıkıldı.

    Binanın çatısı uçarken, bölgeden geçen olmamasıyla olası facia önlendi.

    DIŞ CEPHE KAPLAMA PARÇALARI KALDIRILDI

    Şiddetli rüzgarda, 6 katlı apartmanın ise dış cephe kaplaması söküldü. Yola düşen dış cephe kaplaması parçaları, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

    GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

    Belediye ve polis ekipleri ayrıca binanın bulunduğu caddeyi ulaşıma kapattı. Fırtına, ağaç devrilmesine de neden oldu. Ereğli'de, fırtınanın etkisinin gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

    Konya daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu #1

    Konya daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu #2

    Konya daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu #3

    Konya daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu #4

    Konya daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu #5

    Konya daki fırtınada kerpiç ev yıkılırken, binanın çatısı uçtu #6

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