Konya'daki kayınpeder cinayeti sanığına indirimle 15 yıl hapis

Şiddet gördüğü için kendisini terk eden eşinin babasının evine giden Mehmet Dakım, kayınpederi Barış Mıngır'ı tabancayla vurarak öldürdü. Şahsa, indirimli 15 yıl hapis cezası verildi.

Geçen yıl 25 Ekim'de, Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Dakım, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisini terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine gitti.

Burada çıkan kavgada Dakım ve Mıngır, birbirlerine tabancayla ateş etti.

KAYINBABASI, SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLDÜ

8 merminin isabet ettiği Barış Mıngır, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan Mehmet Dakım polis tarafından yakalanırken, olaya karıştığı öne sürülen annesi İsmidal Dakım ve suçu üzerine atmak istediği erkek kardeşi H.D. (13) de gözaltına alındı. Mehmet Dakım ve annesi İsmidal Dakım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. H.D. ise serbest bırakıldı.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, dün son kez hakim karşısına çıktı. Kimsenin kendisini azmettirmediğini öne süren tutuklu Mehmet Dakım, savunmasında, ''Bana kimse 'Vur' demedi. Evden çıkıp bize ateş ederek geldi. Annemi ve kardeşimi vuracak, korkusuyla ateş ettim. Bilerek yapmadım. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım." dedi.

İNDİRİMLE 15 YIL ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Dakım'a önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, mahkemedeki iyi halinden dolayı da 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.

TUTUKLULUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TAHLİYE EDİLDİ

Azmettirdiği öne sürülen anne İsmidal Dakım da önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, 'iyi hal' indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Dakım, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.





