Konya'daki rezidansta işkenceye uğrayan kadın adını değiştirdi

Eski erkek arkadaşının gönderdiği adrese giden kadın, rezidanstaki dairede iki kadının saldırısına uğrayarak şikayetçi oldu. 2 kişinin tutuklandığı davada şikayetçi kadın adını değiştirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 8 Nisan'da kendine gönderilen adrese giden kadın hayatının şokunu yaşadı.

27 yaşındaki Merve K. isimli kadın 41 yaşındaki eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle kendisine gönderdiği adrese gitti.

Kapıyı çalan Merve K., dairede, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı.

Şikayetçi oldu

Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü.

Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

"Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler"

Murat Demirci'nin kendisine adres gönderdiğini belirten Merve K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve K. bu' diyerek beni gösterdi.

Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler.





"İşkenceye davet etmiş"



Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş." dedi.

2 şüpheli tutuklandı

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu

Yargılama sürecinde Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci hakkındaki şikayetinden vazgeçerken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Ancak sanıklar, Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet Aydın'a işkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmedi.

Duruşma görüldü

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına 3 sanık SEGBİS ile katılırken, duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Davacı adını değiştirdi

Merve K.'nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin adını 'Eda' olarak değiştirdiğini ve kayıtlara Eda K. olarak geçilmesini talep etti.

Dava ertelendi

DHA'nın haberine göre, Avukat Yıldırım, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, ismini Eda olarak değiştiren Merve K. için yeniden sağlık raporu istedi ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için davayı erteledi.





