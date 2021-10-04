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    Konya'daki şahıs, kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaraladı

    Hasan B. isimli şahıs, husumetli olduğu 23 ve 20 yaşlarındaki iki kardeşi bıçakla yaralamasının ardından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 11:02
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    Konya'daki şahıs, kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaraladı

    Dün saat 21.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde, husumetli oldukları belirtilen Hasan B. ile 23 yaşındaki Mehmet Ali ve 20 yaşındaki Emre D. kardeşler, konuşmak için buluştu.

    Burada taraflar arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü.

    İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kavgada Hasan B., iki kardeşi bıçakladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasan B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Konya daki şahıs, kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaraladı #1

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