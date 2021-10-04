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Konya'daki şahıs, kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaraladı

Konya'daki şahıs, kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaraladı

Hasan B. isimli şahıs, husumetli olduğu 23 ve 20 yaşlarındaki iki kardeşi bıçakla yaralamasının ardından gözaltına alındı.