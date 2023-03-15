Konya'daki silahlı çatışma kamerada Meram ilçesinde 2 grup arasından çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi yaralandı. Çatışma anı ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Konya'nın Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde ayakkabıcılık yapan O.Y.’nin iş yerine, Melih E. ile Mert E. henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş açarak kaçtı.

Bu sırada iş yerinde bulunan O.Y. ve arkadaşları silahla karşılık verdi.

Çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen Mustafa E. başından, yabancı uyruklu 1 kişi ise bacağından yaralandı.

Olaya karıştığı belirlenen Melih E., O.Y., ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Mustafa E. ile yabancı uyruklu 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerinden yaralı olarak kendi imkanlarıyla kaçan ve olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mert E. de, Konya Numune Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan Mert E.’nin, hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

O anlar kamerada

Sokak ortasındaki çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Görüntülerde, 2 grup arasında silahlı şahısların rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor.