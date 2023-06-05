Konya'daki silahlı kavgada 8'i polis 12 kişi yaralandı Bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi silahla yaralanırken, kavgaya müdahale eden 8 polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

8 polis memuru yaralandı

Kavgaya müdahale eden ve ayırmaya çalışan 8 polis memuru da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 kişi gözaltında

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın ardından polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.