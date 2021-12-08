Konya'daki sınıf öğretmeni araç içinde ölü bulundu

Akşehir ilçesindeki otomobilin içerisinde cansız halde bulunan adamın, sınıf öğretmeni Ünal Çiğ olduğu tespit edildi.

Konya’nın Akşehir ilçesindeki 42 CGD 48 plakalı aracın içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİK TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise hayatını kaybeden adamın Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu Sınıf Öğretmeni, 50 yaşındaki Ünal Çiğ olduğu öğrenildi.





CESET MORGA KALDIRILDI

Öğretmenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.