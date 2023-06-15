Konya'daki 'Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı'ndan nefes kesen anlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı' yoğun ilgi gördü.

DHA

Konya, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 'Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı'na, ev sahipliği yaptı.

5 Haziran'da başlayan tatbikata; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, KKTC ve Katar silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı.

11 yıllık tatbikat

2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Jetler, HİT (Havadan İhbar Kontrol uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip icra ediliyor.

ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi

16 Haziran'da sona erecek olan tatbikatının bugün, basın günü düzenlendi. Düşman kampına sızıp ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi.

Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi.

Ardından F-16'lar işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3 helikopter, taarruz sırasında yaralı askeri kurtarmak için alana geldi.

Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasıyla helikopterler top atışıyla karşılık verdi.

Arızalanan bir F-16 pilotu da kendini fırlatıp paraşütle indi. Ardından o pilot da kurtarıldı.

Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi.

Tatbikatın paydaşları

Tatbikata; Hava Kuvvetleri'nden 4 adet F-16 uçağı, 1 adet HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA (İnsansız Hava Aracı), 1 adet Casa CN-235 uçağı, 2 adet AS-532 helikopteri, 2 personel kurtarma timi, 1 Jtac (İleri Hava Kontrolörü) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, 2 Amfibi timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet T-70 helikopteri ve 1 timi , Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Azerbaycan'dan 2 adet Su-25 uçağı ve 4 tim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 adet AS-532 helikopteri ve 1 tim, Katar'dan 2 AW-139 helikopteri, 2 AH-64 helikopteri, 1 C-17 uçağı, 1 C-130 uçağı ve 2 tim katıldı.