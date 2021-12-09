Birkaç kez evi terk eden eşi Nuran M.’yi Konya’dan Antalya’ya kadar takip eden Tunahan M., eşini sokak ortasında bıçakladı. Tunahan M.’nin yakını, “Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları” dedi.

Konya’da ikamet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.’yi takip ederek Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi.

Nuran M.’yi Side Bulvarı’nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., eşini bıçaklamaya başlarken kadının yanındaki şahıs kaçmaya başladı.

Kaçan kişinin arkasından koşan Tunahan M., yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M., olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya’ya sevk edildi.

“ERKEK HAKLARI ÇIKARILSIN”

Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M., getirildiği Manavgat Adliyesi'nde savcıya ifade verirken adliye önündeki bir yakını, “Hep kadınlar düşünülüyor. Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar.” dedi.

Konya’dan Antalya’ya takip ettiği eşini, sokak ortasında bıçakladı VİDEO



AİLESİNİN KAYIP MÜRACAATINDA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

2 Kasım tarihinde kimseye haber vermeden evden ayrılan Nuran M. hakkında, ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

3 Kasım'da İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile eve döndüğü, 30 Kasım'da kimseye haber vermeden yine evden ayrılan kadının ailesinin kayıp müracaatında bulunulduğu, 1 Aralık tarihinde Manavgat'ta polisin sorumluluk bölgesinde bulunan Nuran M.'nin ifadesinin alındığı belirlendi.