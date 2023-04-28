Konyalı market sahibi, Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandırıldı Hayır yapmak istediğini öne sürerek bir marketten 38 bin lira değerinde Ramazan kolisi hazırlatıp alan dolandırıcı, yakalandı. Dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Play İHA Ramazan ayında dolandırıcının biri, Konya’nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’ndeki markete dadandı. Market sahibine Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi almak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğini söyleyen dolandırıcı, kendine inandırdı. Market sahibi ve çalışanları, hayırsever görünümlü şüpheliye yardım kolilerini hazırladı. Yüksek maliyetli ürünlerden seçti Şüpheli 38 bin lira değerindeki, içerisinde gıda malzemeleri bulunan ihtiyaç kolilerinin ödemesini havale yoluyla market sahibinin banka hesabına transfer ettiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca gıda maddelerini bal, pekmez, sıvı yağ, tahin gibi maliyeti yüksek ürünlerden seçmesi dikkatlerden kaçmadı. Market sahibi ise şüpheliye güvenerek Ramazan kolilerini teslim etti. 38 bin lira hesabına geçmedi Şüpheli, kolileri arkadaşından emanet aldığı arabaya yerleştirdikten sonra gözden kayboldu. Market sahibi, şüpheli şahıs kolileri alıp uzaklaştıktan bir süre sonra banka hesabını kontrol etti. 38 bin liranın hesabına geçmediğini gören market sahibi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis, titizlikle çalıştı buldu Polis ekipleri şikayetin ardından dolandırıcının peşine düştü. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde şüphelinin 35 yaşındaki V.K. olduğu tespit edildi. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen emniyet güçleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tutuklandı “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan hakkında adli işlem başlatılan V.K.’nin daha önceden de “hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “dolandırıcılık” gibi suçlardan 8 ayrı dosyasının olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.